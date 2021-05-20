Совет ЕС и Европарламент пришли к соглашению по сертификатам о вакцинации

Европарламент и Совет ЕС пришли к соглашению по вопросу внедрения в Евросоюзе сертификатов о вакцинации. Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

"Достигнута сделка по предложению Еврокомиссии о европейском цифровом сертификате Covid. Я приветствую сегодняшнее предварительное соглашение, достигнутое Европарламентом и Советом ЕС", - сообщил Рейндерс на своей страничке в Twitter.

Евроинститутам понадобилось провести четыре раунда переговоров, чтобы прийти к соглашению. Как подчеркивает агентство АФП со ссылкой на дипломатические источники, внедрять новые сертификаты начнут только к концу июня.