Совет ЕС одобрил въезд вакцинированным иностранным туристам

Евросоюз готов к смягчению правил для въезда из третьих стран. Совет ЕС рекомендовал государствам-членам открыть границы для иностранных туристов, которые полностью привиты от коронавируса. На данном этапе учитываться будут вакцины, сертифицированные Европейским агентством лекарственных средств. О сроках вступления в силу этого решения пока неизвестно.

"В то же время, чтобы ограничить риск от различных вариантов вируса, совет принял решение о новом механизме экстренного торможения, который позволит государствам-членам действовать быстро и скоординировано", - цитирует телеканал Euronews официального представителя Еврокомиссии Кристиана Виганда.

По его словам, главными темами предстоящего саммита ЕС являются введение предложенного Еврокомиссией общеевропейского "зеленого цифровой пропуска" и согласование порядка въезда иностранцев в страны Евросоюза. Между тем Европарламент и Совет ЕС пока не могут договориться по вопросу внедрения этого сертификата, предназначенного для свободного передвижения по Европе.