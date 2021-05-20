"Спутник Лайт" зарегистрировали в Никарагуа

Никарагуа зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса "Спутник Лайт", заявили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

"РФПИ объявляет о регистрации российской однокомпонентной вакцины против коронавируса "Спутник Лайт" Министерством здравоохранения Республики Никарагуа", - говорится в сообщении.

Вакцина "Спутник Лайт" является однокомпонентной версией "Спутника V". Препарат построен на аденовирусе 26-го типа, для выработки иммунитета к коронавирусу достаточно одной прививки.