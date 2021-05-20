Украина внесла в черный список еще трех российских актеров

Трех российских актеров - Игоря Копылова, Игоря Петренко и Марию Миронову - внесло в "черный список" министерство культуры и информационной политики Украины.

По данным пресс-службы, в ведомство 11 мая поступило письмо от СБУ о включении артистов в перечень "лиц, представляющих угрозу национальной безопасности".

На сегодняшний день в "черном списке" Украины числится 171 человек, включая деятелей культуры, которых уже нет в живых. В перечне на сайте украинского минкульта до сих пор указаны Борис Грачевский, Василий Лановой, Валентин Гафт и Иосиф Кобзон.