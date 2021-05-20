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20.05.2021 10:57
Рубрика: Экономика

Упаковку для яиц и одноразовые тарелки призвали запретить в России

Текст: Алексей Дуэль

Одноразовая посуда и упаковка из вспененного полистирола могут быть запрещены в России. Вывести их из оборота предлагает Ассоциация "Промышленность за экологию (РусПЭК)". Соответствующее обращение исполнительный директор "РусПЭК" Любовь Меланевская направила в Минпромторг (документ есть в распоряжении редакции).

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Перечень товаров и видов упаковки, утилизация которых сложна или невозможна, к концу второго квартала должны представить в правительство Минприроды, Минпромторг и Минсельхоз. Это предусматривает "дорожная карта" по реализации новой концепции расширенной ответственности производителей (РОП), которая была утверждена вице-премьером Викторией Абрамченко. Сейчас ведомства собирают мнения и предложения участников рынка по формированию такого перечня.

"Вспененный полистирол - материал, применяемый преимущественно для вторичной упаковки как прокладочный материал или наполнитель, для производства одноразовой посуды или контейнеров для пищевых продуктов, например яиц или готовых блюд, - объясняет свое предложение глава "РусПЭК". - Являясь не только проблемным материалом для переработки, но и фактором загрязнения окружающей среды микропластиком, он должен постепенно выводиться из оборота".

При этом в Ассоциации оговариваются, что запрет имеет смысл вводить в реалистичные сроки, чтобы экономические потери отрасли не превысили экологических приобретений. Иначе это может привести к падению объемов продаж товаров, выручки компаний и, как следствие, сокращению суммы собранного экологического сбора и инвестиций в переработку упаковки.

"В отношении термоусадочных этикеток в рамках РОП должны быть применены иные эффективные меры по улучшению перерабатываемости данного типа упаковки", - добавили в "РусПЭК", обосновывая это не только принципиальной возможностью ее переработки, но и, например, тем, что именно на этих пленках печатается важная для потребителя информация о составе продукта.

Экономика Отрасли Промышленность Общество Экология

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