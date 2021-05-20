В 2020 году объем соцподдержки населению составил более 10 трлн рублей

В 2020 году объем социальных мер поддержки населения составил более 10 триллионов рублей. Это на 1,5 триллиона рублей больше, чем было потрачено в 2019 году. Об этом заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков, передает ТАСС.

Пенсионный фонд России предоставил выплаты 28 миллионам семей с детьми. "Общая сумма расходов на эту задачу превысила 650 миллиардов рублей", - отметил он.

Котяков также рассказал о новых выплатах по больничным. Выплата по ним для ухода за ребенком до 7 лет в размере 100 процентов от среднего заработка начнутся с 1 сентября. При этом стаж учитываться не будет.