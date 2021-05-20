В Банке России отметили снижающееся качество фальшивых банкнот

Высококачественных фальшивок банкнот все меньше, а "достойных подделок" недавно введенных в оборот купюр в 200 и 2000 рублей выявлено не было. Все они напечатаны на принтере, и их можно определить невооруженным глазом.

Об этом в интервью "Российской газете" рассказал заместитель председателя Банка России Михаил Алексеев.

"Наши банкноты надежно защищены, что подтверждается в первую очередь низким уровнем фальшивомонетничества: 7 подделок на один миллион банкнот в обращении. И это хороший показатель, - сказал он. - Для сравнения, в Великобритании это 112 банкнот на миллион, а в еврозоне - 23".

По данным Банка России, доля выявленных подделок (семь на миллион банкнот в обращении) остается стабильной с 2018 года. Еще в 2011 году этот показатель был гораздо выше - 17 подделок.

Вместе с тем Банк России решил усилить защитные признаки банкнот шести номиналов (10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 рублей).

"Технологии совершенствуются, а вместе с ними и навыки мошенников, - объяснил Михаил Алексеев. - И это одна из причин, почему мы планируем провести модернизацию банкнотного ряда - будет серьезным образом обновлен их защитный комплекс".

Чаще всего в России встречаются подделки банкнот номиналом 5000 и 1000 рублей.