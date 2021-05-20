В Бразилии произвели первую партию вакцины "Спутник V"

В Бразилии произвели первую партию российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом говорится в аккаунте вакцины в Twitter.

"После проверки качества в Центре Гамалея вакцина, произведенная União Quimica, будет экспортироваться в другие страны Латинской Америки для борьбы с COVID-19", - говорится в сообщении.

Ранее министерство науки Бразилии признало "Спутник V" безопасной вакциной. Ведомство одобрило производство российского препарата на территории страны.

Сейчас вакцина "Спутник V" зарегистрирована в 66 странах с общим населением более 3,2 миллиарда человек. По количеству одобрений со стороны государственных регуляторов российский препарат от COVID-19 занимает второе место в мире.

Согласно последним исследованиям, эффективность вакцины "Спутник V" составляет 97,6%.