В Бразилии произвели первую партию вакцины "Спутник V"

В Бразилии произвели первую партию российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом говорится в аккаунте вакцины в Twitter.
"После проверки качества в Центре Гамалея вакцина, произведенная União Quimica, будет экспортироваться в другие страны Латинской Америки для борьбы с COVID-19", - говорится в сообщении.
Ранее министерство науки Бразилии признало "Спутник V" безопасной вакциной. Ведомство одобрило производство российского препарата на территории страны.
Сейчас вакцина "Спутник V" зарегистрирована в 66 странах с общим населением более 3,2 миллиарда человек. По количеству одобрений со стороны государственных регуляторов российский препарат от COVID-19 занимает второе место в мире.
Согласно последним исследованиям, эффективность вакцины "Спутник V" составляет 97,6%.
The first batch of #SputnikV has been produced by leading Brazilian manufacturer União Química @uniaoquimica.— Sputnik V (@sputnikvaccine) May 20, 2021
After quality controls at the Gamaleya Center, the vaccine produced by União Química will be exported to other Latin American countries to fight COVID-19. ✌️ pic.twitter.com/DgB6NxRtIj