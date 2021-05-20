В Госдуме предложили подключить ФАС к мониторингу цен на путевки в детские лагеря

Необходимо подключить Федеральную антимонопольную службу (ФАС) для мониторинга цен на путевки в детские оздоровительные лагеря во время реализации программы детского кешбэка, заявила заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая.

"Предлагаю задействовать ресурс Федеральной антимонопольной службы с тем, чтобы стоимость путевок на летнюю оздоровительную кампанию в связи с теми льготами, которые дает государство, не завышалась искусственно", - сказала она в ходе Всероссийского семинара - совещания по актуальным вопросам организации отдыха и оздоровления детей, организованного министерством просвещения России. По итогам совещания в ФАС планируется направить обращение.

Как отметила в ходе совещания заместитель руководителя Ростуризма Елена Лысенкова, программа детского кешбэка будет способствовать повышению спроса на путевки. Потому Ростуризм со своей стороны будет контролировать ситуацию с недобросовестными участниками рынка, которые могут начать намеренно завышать цены. "Сейчас все цены лагерей на летние смены уже обнародованы. Путевки с кешбэком и без него обязательно должны продаваться по одинаковой цене", - заявила Лысенкова.

Программа детского кешбэка была разработана по поручению президента России по итогам послания Федеральному Собранию. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко накануне объявил, что программа стартует 25 мая.