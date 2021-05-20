В Кремле сообщили о подготовке гипотетической встречи Путина с Зеленским

Контакты по "гипотетической повестке гипотетической встречи" президентов России и Украины ведутся, сообщил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Но пока нет ни сроков, ни конкретной повестки.

На просьбу прокомментировать слова Владимира Зеленского про начало контактов по организации таких переговоров Песков сказал: "Действительно, контакты ведутся". Он напомнил, что с российской стороны в них участвует замглавы администрации президента Дмитрий Козак.

"Действительно, есть определенные наброски возможных тем к обсуждению", - продолжил пресс-секретарь российского лидера. По его словам, "процесс идет непросто". "Пока наброски такими широкими мазками, скорее концептуальные, а не предметные", - уточнил он.

На вопрос, идет ли речь именно о встрече, Песков ответил: "Гипотетической повестке гипотетической встречи". При этом сроков еще никаких нет.

Пресс-секретарь президента РФ не стал перечислять пункты возможной повестки, "потому что это такой процесс пока без необходимой конкретики и субстанции".