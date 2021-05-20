В Минсельхозе оценили, когда искусственное мясо заменит натуральное

Минсельхоз готов оказывать господдержку производителям альтернативных продуктов - например, растительного мяса. Уже сейчас для производства и экспорта любой переработанной растениеводческой продукции можно воспользоваться такими мерами поддержками. Однако в России пока на подобные продукты нет спроса. Сейчас уместно говорить только о поставках подобной продукции за рубеж. Такое мнение высказала заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут на Deep Food Tech Conference 2021.

"Любой бизнес развивается, когда есть спрос. У нас есть любая экспортная поддержка. Тут вопрос кодов: у нас нет пока кода ТН ВЭД для растительного мяса, оно проходит, вероятно, под каким-то другим, внутри какого-то продукта сидит. Если нет спроса, никакая поддержка тебе не поможет", - сказала она.

По ее мнению, сейчас российским потребителям такая продукция не нужна, поскольку "у нас консервативное потребление". Так, замещение традиционного мяса растительным или культивированным (выращенным в лаборатории) в России вряд ли возможно в среднесрочной перспективе, считает Лут.

"Любой новый продукт требует изменения нормативки. В государстве все урегулировано. У нас есть нормативка, есть рациональная норма потребления Минздрава. Там что-то есть про растительное мясо? Рациональная норма - это базовый документ, которым дальше пользуется большое количество организаций в нашей стране. Там нет этого названия", - добавила замминистра.

Однако, по ее мнению, в России можно выращивать такую продукцию на экспорт в те страны, где есть потребность в подобном альтернативном продовольствии. Тем более, что в России много земли. Недавно была утверждена госпрограмма по вводу в оборот сельхозземель, на которых в том числе можно выращивать и сырье для производства того же растительного мяса. В России можно также перерабатывать это сырье и поставлять готовые продукты за рубеж, считает Оксана Лут.

По оценке McKinsey & Company, около 60% всего традиционного продовольствия может производиться с помощью различных биотехнологий. Основные направления, которые покажут наибольший рост в ближайшие несколько десятилетий, - продукты генной инженерии и белковые продукты растительного происхождения.