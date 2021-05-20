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20.05.2021 04:49
Рубрика: В мире

В Нью-Йорке сняли ограничения на количество людей в общественных местах

Фото: AP Photo / Seth Wenig Фото: AP Photo / Seth Wenig
Фото: AP Photo / Seth Wenig

Ограничения на количество людей, которые одновременно могут находиться в кафе, музеях, библиотеках и других общественных учреждениях прекратили действовать в Нью-Йорке со среды, 19 мая.

Фото: AP Photo
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Отмечается, что первый день без ограничений не привел к резкому увеличению пассажиропотока в общественном транспорте. Жители мегаполиса предпочитают проводить время в кафе, а вот в библиотеки, музеи, спортзалы - ньюйоркцы пока идут неохотно, опасаясь инфекции, пишет ТАСС.

Люди не спешат снимать маски, несмотря на рекомендации федеральных властей о том, что полностью вакцинированным носить их необязательно. Кондоминиумы и офисы публикуют правила, предписывающие сохранять масочный режим внутри помещений, независимо от статуса вакцинации.

Напомним, что США продолжают лидировать по числу заболевших коронавирусом - их в стране уже больше 33 миллионов человек (33 025 606). Данные публикуют специалисты Университета Джонса Хопкинса, которые ведут статистику заболеваемости в стране и мире.

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19

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