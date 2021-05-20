В посольстве Беларуси Мирский замок представил экспозицию о музее

В Деловом и культурном комплексе посольства Республики Беларусь в Российской Федерации 20 мая состоялось мероприятие, посвященное Дню музеев "Мирский замок - воплощение белорусской истории", приуроченное к 10-летию создания учреждения "Музей "Замковый комплекс "Мир".

Принято считать, что через музеи общество выражает свое отношение к историко-культурному наследию, напомнил советник-посланник посольства Владимир Синюта.

"Мирский замок - важный исторический и культурный центр", - констатировал он.

Владимира Синюту дополнила Ольга Новицкая, заместитель директора замкового комплекса "Мир": "В прошлом году замок отмечал 10-летие с момента открытия основной экспозиции и 20-летие с момента внесения в список ЮНЕСКО - в 2020 году. Реставрация замкового комплекса затянулась на 27 лет. Но в итоге у нас не только замок, но и отель на 16 номеров, два конференц-зала, ресторан. И с момента открытия экспозиции в нем побывало свыше 3 миллионов человек", - рассказала она.

Официальная часть мероприятия была посвящена 10-летию создания музея "Замковый комплекс "Мир". И включала в себя презентацию фотоальбома "Мир. Прошлое и будущее" и выставку работ декоративно-прикладного искусства мастеров народного творчества Гродненской области "Скарбы Гродзеншчыны".

Музыкальную часть мероприятия полностью взял на себя Фольклорный ансамбль Белорусской государственной филармонии "Купалинка" - заслуженный коллектив Республики Беларусь.