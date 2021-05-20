Министерство юстиции России предлагает проработать вопрос введения упрощенного порядка взыскания средств с водителей, чьи нарушения зафиксированы автоматическими камерами на дороге.

Новость сообщил заместитель министра юстиции России Евгений Забарчук, выступая в рамках Петербургского международного юридического форума. О том, что такая система уже разрабатывается, подтвердил и руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин, выступая на той же дискуссионной сессии.

Упрощенное производство предполагает полностью перевод дела в электронный формат, и деньги в случае неуплаты штрафа в срок будут взыскиваться в автоматическом режиме с карты водителя-нарушителя. Фактически всю работу сделают специальные программы, и не важно, как их называть - роботы или искусственный интеллект. Главное, что все будет работать само собой, не отвлекая судебного пристава.

"Предлагается проработать возможность упрощенного порядка исполнения требования о взыскании денежных средств, которые содержатся в постановлении по делу об административном правонарушении в области дорожного движения, фиксация которого произведена работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, - рассказал Евгений Забарчук. - Исполнять указанные требования предполагается без участия сотрудников органов принудительного исполнения за счет средств, которые находятся на счетах должника в пределах установленного законодательством срока давности исполнения".

При этом он подчеркнул, что важно решить проблему точной идентификации должника, чтобы в процессе взыскания не происходило ошибок. Электронное списывание средств с двойников - полных тезок должников - отдельная проблема. Евгений Забарчук напомнил, что сейчас в Госдуме рассматривается законопроект, призванный решить эту проблему. В документах, поступающих судебным приставам, должны будут указываться какие-то уникальные идентификаторы, например, СНИЛС, ИНН и другие.

Кроме того, эксперты особо подчеркивают, что упрощенный механизм списания штрафа со счетов нарушителей, попавших в прицел камер видеонаблюдения, не отменяет предварительного уведомления должника о взыскании с него штрафа. Иными словами, робот спешить не будет.

Сначала водитель-штрафник должен получить уведомление о штрафе. Затем у человека будет двадцать дней, чтобы воспользоваться так называемым дисконтом - возможностью заплатить только половину штрафа.

Только после того, как срок оплаты выйдет, дело будет направлено роботам службы судебных приставов. Иными словами, водители могут не волноваться, что после лихой поездки по городу буквально к вечеру их банковская карта обнулится. Нет, у них будет время, в том числе узнать и обжаловать.