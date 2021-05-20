В России к 2024 году планируют ликвидировать почти 10% учреждений ФСИН

Федеральная служба исполнения наказаний России (ФСИН) планирует к 2024 году закрыть почти десять процентов казенных домов из-за их несоответствия современным требованиям. Об этом сообщил заместитель министра юстиции России Евгений Забарчук, выступая на дискуссионной сессии в рамках Петербургского международного юридического форума.

"В рамках оптимизации к 2024 году из 900 учреждений уголовно-исполнительной системы предполагаем ликвидировать 88", - рассказал он.

В свою очередь заместитель директора ФСИН Валерий Балан уточнил, что попавшие в ликвидационные планы учреждения были построены в середине прошлого века, они не соответствуют современным требованиям.

Как сообщает ТАСС, он также добавил, что с 2010 по 2020 год были ликвидированы 152 учреждения уголовно-исполнительной системы.