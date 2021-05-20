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20.05.2021 17:18
Рубрика: Происшествия

В России планируется строительство десяти СИЗО

Текст: Владислав Куликов
В России планируется построить десять следственных изоляторов на 10 тысяч мест. Об этом сообщил заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний России Валерия Балан, выступая на дискуссионной сессии в рамках Петербургского международного юридического форума.
Фото: Аркадий Колыбалов/РГ Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
Фото: Аркадий Колыбалов/РГ

"В рамках Федеральной целевой программы "Развитие уголовно-исполнительной системы на 2018-2024 годы" запланировано строительство 10 СИЗО на 10 тысяч мест и 14 режимных корпусов общей вместимостью более 3 тысяч мест", - сказал он.

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ / РИА Новости
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Также в ходе дискуссионной сессии прозвучала информация, что к 2024 году планируется реализовать проект по созданию в Калужской области мультучреждения, объединяющего несколько видов режима: следственный изолятор, колонию общего режима, колонию-поселение и т.д. Казенный дом займет площадь более 100 гектаров. Лимит наполнения составит три тысячи человек.

Идею обсудили иностранные эксперты. По их мнению, одна из проблем при создании таких учреждений - сложность управления. Необходимо будет обеспечивать жесткое разделение разных категорий заключенных, чтобы у тех, кто находится в СИЗО, не было возможности общаться с осужденными из колонии. А рецидивисты со строго режима не могли как-то влиять на тех, кто отбывает срок за нетяжкое или бытовое преступление.

Предполагается также, что реализация подобных проектов позволит убрать казенные дома из городских центров. Подобные проблемы, когда тюрьма находится в центре большого города, историческом месте, есть и за рубежом, в том числе в Германии и Франции. Как рассказала представитель Германии, у тюрьмы в центре города масса неудобств. В частности, масса ограничений при установке видеокамер на стенах, чтобы в глазок не попадали картинки мирной жизни и частные лица, живущие рядом. Но есть и большой плюс: транспортная доступность - родственникам заключенных легче добраться до тюрьмы.

В свою очередь, представитель Франции рассказал, что проект переноса СИЗО из Парижа на окраины был признан ошибкой, и сейчас в Париже восстанавливают тюрьму.

В регионах Происшествия Правосудие Тюрьмы Правительство Минюст ФСИН Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область

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