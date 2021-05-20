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20.05.2021 17:47
Рубрика: Общество

В России создадут институт лесной охраны

Текст: Алексей Дуэль
Для контроля за состоянием лесов в России создадут новый институт - лесную охрану. Ее функции будут распределены между сотрудниками Рослесхоза, Росприроднадзора, их территориальных органов, а также представителями региональной власти, следует из проекта постановления правительства, размещенного на портале Regulation.
Фото: Александр Рюмин/ТАСС Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Фото: Александр Рюмин/ТАСС

"Проект постановления устанавливает порядок организации и осуществления федерального государственного лесного контроля, перечень должностных лиц, которые вправе осуществлять государственный лесной надзор, категории риска причинения вреда при осуществлении государственного надзора, виды профилактических и контрольных мероприятий и действий", - перечислили в пресс-службе Минприроды. Предполагается, что принятие этого документа позволит повысить эффективность государственной охраны лесов.

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Создание лесной охраны станет еще одним шагом в работе по декриминализации лесной отрасли, проводимой в рамках исполнения поручений президента и правительства, подчеркнули в Минприроды.

Институт лесной охране предусматривает систематическое патрулирование лесов, фиксацию их состояния, влияния человека и природных факторов, добавили в ведомстве. Кроме того, перед лесной охраной стоит задача выявлять, предотвращать и пресекать любые нарушения лесного законодательства пребывающими в лесах людьми.

Помимо лесной охраны будет создан еще и другой институт - лесной надзор. В его сфере ответственности окажется все, что связано с контролем законности оборота древесины в России. Полномочия лесной охраны и лесного надзора предполагается разграничить в специальном законе, проект которого сейчас рассматривает Госдума.

Работы у лесной охраны будет немало: с начала года в России выявлено почти 3,3 тысячи фактов незаконной рубки лесов, объем добытой браконьерами древесины превысил 170 тысяч кубометров. Вред, нанесенный "черными лесорубами", оценивается в 3,5 миллиарда рублей. На основе собранных материалов возбуждены 1,2 тысяч уголовных дел, выписаны административные штрафы на 28,1 миллиона рублей. Сокращение числа случаев незаконной рубки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило 17%, а объем нелегально заготовленной древесины - на 19%. Дальнейшим снижением этих показателей займется создаваемая в России лесная охрана.

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