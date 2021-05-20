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20.05.2021 19:48
Рубрика: Власть

Каникулы с доплатой

Валентина Матвиенко: Лишать надбавки к пенсии работающих летом детей - глупость
Текст: Галина Мисливская
Российская газета - Федеральный выпуск № 110(8461)
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что надо как можно скорее принять законопроект, позволяющий сохранить социальную надбавку к пенсии подросткам, которые получают пособия по инвалидности или по потере кормильца. Сейчас их лишают доплаты в случае устройства на работу летом.

В ходе заседания палаты молодых законодателей при Совфеде эту тему подняла Екатерина Стенякина, глава комитета Заксобрания Ростовской области по молодежной политике. По ее словам, в регионах действуют программы по временному трудоустройству подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Они работают по четыре часа в день, например, в сфере благоустройства, и получают небольшие деньги - по 5-6 тысяч рублей в месяц. "Но инвалиды и те, кто получает пенсию по потере кормильца, как только идут работать, сразу же теряют социальную доплату к пенсии, которая положена им государством. И эта доплата зачастую гораздо больше, чем сумма, которую ребенок получает за свой труд", - подчеркнула парламентарий.

Фото: iStock
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Отметим, что, по данным сайта Пенсионного фонда России, по состоянию на 1 января 2021 года размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по случаю потери кормильца составляет 3022 рубля 24 копейки на каждого нетрудоспособного члена семьи. При этом круглые сироты получают вдвое больше - 6044 рубля 48 копеек в месяц на каждого ребенка.

Лишение доплаты к пенсии отнимает возможность легального заработка у детей и способствует развитию социального иждивенчеств

Екатерина Стенякина добавила, что лишение доплаты к пенсии не только отнимает возможность легального заработка у детей, которые в нем очень нуждаются, но и способствует развитию в их среде социального иждивенчества. Этим летом, добавила она, надбавку к пенсии могут потерять около миллиона подростков. В этих условиях многие из них могут отказаться от идеи летней подработки или пойти на "серую" зарплату, считает депутат.

"Давайте ваш проект закона. Все мы, здесь сидящие, будем его сопровождать, чтобы он был принят как можно скорее", - сказала председатель СФ. Как рассказала "РГ" глава Комитета Совфеда по социальной политике Инна Святенко, парламентарии планируют доработать законопроект в течение лета и внести его в Госдуму в осеннюю сессию.

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