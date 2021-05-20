В Швейцарии разрешили иностранцам служить в полиции

Городской совет Цюриха, одного из крупнейших кантонов Швейцарии, принял решение принимать c 2022 года на службу в полицию иностранцев, не имеющих швейцарского паспорта. Однако они будут использоваться в качестве вооруженных сотрудников сил безопасности только после натурализации, сообщает газета Neue Zuercher Zeitung.

"Полиция должна быть ближе к народу", - говорится в обосновании муниципального совета. При этом отмечалось, что в определенной степени это является отражением состава населения. В Цюрихе треть граждан не имеет швейцарского паспорта. Кроме того, возрастает важность владения иностранными языками и другими межкультурными компетенциями. Выбор кандидатов также может быть увеличен. До сих пор люди с визой "С" (имеют все права за исключением права голоса) работали в службе содействия полиции и в консульской охране.

Куратор службы безопасности Карин Рикарт ("зеленые") отмечает преимущества команд, состоящих из смешанных групп населения. В основном политики высказываются за приглашение на службу в полицию иностранцев. Они отвечают строгим требованиям и имеют хорошее образование. Однако депутат швейцарской народной партии Стефан Итен раскритиковал инициативу горсовета. Он считает, что обучение в полицейской академии превращается в лазейку для получения гражданства.