В Таиланде на прививку от коронавируса заманивают золотом и коровами

Власти Таиланда проявляют находчивость, чтобы обеспечить массовую вакцинацию населения от коронавируса. Так, в административном районе Пхон объявили лотерею для привившихся граждан, в которой можно выиграть цепочку из золота высокой пробы, сообщает РИА Новости.

Подобные акции проходят и в других районах Таиланда. Третий национальный телеканал страны сообщил о лотереях по розыгрышу минеральных удобрений и даже молодых коров среди вакцинированных жителей.

По данным таиландского минздрава, в стране вакцинированы около трех миллионов человек. Прививают препаратами AstraZeneca и Sinovac. В Таиланде уже со следующей недели, раньше запланированного срока, стартует массовая программа вакцинации. Начать ее должны были 31 мая, но препараты доставлены с опережением графика. В четверг прибыла очередная партия из полутора миллионов доз вакцины Sinovac из Китая. К началу июня в центры вакцинации начнут поступать первые партии вакцины AstraZeneca, произведенные в Таиланде.

Пресс-секретарь министерства иностранных дел королевства Натапану Нопакун сказал, что прививочные центры в провинциях смогут начать прием сразу же после получения вакцины.