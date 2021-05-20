Вклад Рунета в экономику России в 2020 году достиг 6,7 трлн рублей

Экономика Рунета выросла в 2020 году на 22%, подсчитали в Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК). Вклад Рунета в экономику России составил 6,7 трлн рублей. Такие цифры директор ассоциации Сергей Плуготаренко на 25 Российском интернет-форуме (РИФ).

Значительную динамику показал сегмент цифрового контента - он вырос на 44% до 123,4 млрд рублей. На 20% вырос инфраструктурный сегмент (до 152,3 млрд рублей), на 11% - сектор маркетинга и рекламы (до 349,8 млрд рублей). Самым большим сегментом является электронная коммерция - ее объем в 2020 году достиг 6,07 трлн рублей при росте 22%.

Первоначальные прогнозы РАЭК относительно кризисного сценария развития Рунета (от 0 до 6% по итогам года с отрицательной динамикой некоторых рынков) не сбылись, напомнил Плуготаренко.

Среди негативных явлений ассоциация отметила почти двукратный рост киберпреступлений: в России на 94,6% выросло число преступлений, совершенных с использованием ИКТ. Зарегистрировано 510,4 тыс. киберпреступлений по данным МВД и Генпрокуратуры. За 5 лет их число увеличилось в 11 раз. Показатель раскрываемости в сфере киберпреступлений - 25%.

Россия - в числе стран с наиболее развитым законодательством в сфере информационной безопасности. Одним из трендов 2020 года стало ужесточение законодательства в сфере обработки персональных данных.