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20.05.2021 21:01
Рубрика: В мире

Турция пластик не примет

Текст: Константин Волков
Российская газета - Федеральный выпуск № 110(8461)
Минторг Турции объявил о запрете на импорт в страну пластиковых отходов этиленового полимера, более известного как полиэтилен, который очень широко используют для изготовления пластиковой тары, пленки, труб, электроизоляции, теплоизоляции, для корпусов лодок. При этом отмечается, что пластиковые бутылки, которые легче всего переработать, под запрет не попадут, в отличие, например, от баночек из-под йогурта и магазинных пакетов.

Запрет вступит в силу через 45 дней. Он был принят после расследования природозащитной организации Greenpeace, которая выяснила, что значительная часть отходов, ввозимых в Турцию на переработку из Британии, не доходит до заводов, а вместо этого незаконно сбрасывается в укромных местах. Британия стала главным поставщиком отходов в Турцию после того, как в 2018 году Китай прекратил импортировать пластик для переработки. Если в 2016 году Британия отправила в Турцию 12 тысяч тонн отходов, то в 2020-м - 209,6 тысячи тонн. Кроме Британии, другие страны Европы также отправляют пластик в Турцию.

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Каждый день в страну въезжает 240 грузовиков с отходами, подсчитали эксперты. Всего в год в Турцию ввозят свыше 500 тысяч тонн мусора, хотя страна способна переработать лишь 12 процентов из этого количества. Значительная часть пластика попадает в море. Согласно отчету Всемирного фонда дикой природы (WWF) Турция сбрасывает в море больше мусора, чем любая другая страна Средиземноморского бассейна. Из-за введенного турецкими властями запрета европейским странам придется искать другое место для утилизации пластика. Это могут быть, например, Филиппины или страны Африки.

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