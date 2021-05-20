Запрет вступит в силу через 45 дней. Он был принят после расследования природозащитной организации Greenpeace, которая выяснила, что значительная часть отходов, ввозимых в Турцию на переработку из Британии, не доходит до заводов, а вместо этого незаконно сбрасывается в укромных местах. Британия стала главным поставщиком отходов в Турцию после того, как в 2018 году Китай прекратил импортировать пластик для переработки. Если в 2016 году Британия отправила в Турцию 12 тысяч тонн отходов, то в 2020-м - 209,6 тысячи тонн. Кроме Британии, другие страны Европы также отправляют пластик в Турцию.
Каждый день в страну въезжает 240 грузовиков с отходами, подсчитали эксперты. Всего в год в Турцию ввозят свыше 500 тысяч тонн мусора, хотя страна способна переработать лишь 12 процентов из этого количества. Значительная часть пластика попадает в море. Согласно отчету Всемирного фонда дикой природы (WWF) Турция сбрасывает в море больше мусора, чем любая другая страна Средиземноморского бассейна. Из-за введенного турецкими властями запрета европейским странам придется искать другое место для утилизации пластика. Это могут быть, например, Филиппины или страны Африки.