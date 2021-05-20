Военное присутствие Нацгвардии в Вашингтоне могут сделать постоянным

Бойцы подразделений Национальной гвардии наконец покинут столицу США, центральные улицы которой они патрулировали более четырех месяцев. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил журналистам, что после 23 мая не планируется продлевать срок пребывания в Вашингтоне около двух тысяч нацгвардейцев, в последнее время обеспечивавших безопасность здания Капитолия.

Развертывание сил Национальной гвардии в Вашингтоне стало одним из самых длительных в истории американской столицы, жители которой привыкли видеть столь масштабное военное присутствие разве что в репортажах из "горячих точек", но никак не в своем городе. Более 25 тысяч тяжеловооруженных военных вошли в Вашингтон и блокировали центр города после резонансных беспорядков у Капитолия 6 января. Изначально их целью провозглашалось обеспечение безопасности инаугурации президента-демократа Джозефа Байдена 20 января, но затем Пентагон хотя и сокращал их численность, но неоднократно продлевал их миссию под предлогом якобы сохранявшейся угрозы со стороны радикальных группировок. Особой конкретики при этом не приводилось, из-за чего затянувшееся военное присутствие на улицах столицы вызывало растущее недовольство политиков и местных жителей. Даже командующий нацгвардейцами генерал Дэниел Хокансон жаловался, что при отсутствии конкретных угроз миссия впустую оттягивает на себя военные ресурсы. В моду вошли шутки, сравнивающие Вашингтон с "горячими точками". Как пишет The Washington Times, местные чиновники и предприниматели со вздохом облегчения восприняли новость о завершении миссии нацгвардейцев. В частности, предприниматели переживали, что вид вооруженных бойцов и укреплений в центре города отпугивал туристов.

Подробных объяснений тому, почему сейчас решено завершить миссию, не прозвучало. Но, как пишет Military Times, вывод военных из американской столицы может оказаться только временной передышкой, а в будущем их могут разместить в Вашингтоне на постоянной основе. До сих пор безопасность Капитолия и прилегающей к нему территории обеспечивало специальное подразделение полиции, но оно оказалось бессильным в день беспорядков, 6 января, что вызвало жаркие споры о том, как защитить законодателей и историческое здание, являющееся одним из символов Вашингтона.

В Палате представителей США подготовлен документ, согласно которому будет выделено до 200 миллионов долларов на специальные силы быстрого реагирования из нацгвардейцев, чьей задачей станет участие в разрешении чрезвычайных ситуаций в столичном округе Колумбия. В целом же в документе предусмотрено до 1,9 миллиарда долларов на выполнение рекомендаций рабочей группы по укреплению мер безопасности вокруг Капитолия. В частности, возведенные вокруг здания заборы пока уберут, но вместо них могут построить выдвижные заграждения. От постоянных заборов авторы законопроекта предлагают отказаться, полагая, что превращение Капитолия, вокруг которого любят прогуливаться жители столицы и туристы, в осажденную крепость навредит имиджу Вашингтона и всей Америки.