ВОЗ заявила о скорой победе над тремя видами рака

Мировая медицина близка к победе над одним из опасных видов рака. Об этом на пленарном заседании Московского онкологического форума рассказала представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.

"Наука стремится к тому, чтобы женщины больше не умирали от рака шейки матки, - отметила Мелита Вуйнович. - СМИ часто спрашивают: победим ли мы рак через 10 лет? Отвечаю: нет, весь рак не победим. Но с некоторыми видами рака реально справиться".

В частности, рак шейки матки достаточно хорошо изучен. Построена система скрининга. К тому же долю заболеваемости помогает снизить вакцинация от вируса папилломы человека - одного из провоцирующих факторов.

Также мир идет к победе над раком печени. По оценкам Мелиты Вуйнович, здесь важна вакцинация от гепатита В - именно это заболевание довольно часто приводит к раку. "В этот же ряд можно поставить рак легких, - отметила Мелита Вуйнович. - Нам необходимо справиться с распространением табака".