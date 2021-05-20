Новости

Московские онлайн-сервисы отметили премией в области инноваций 10:43
На Урале лихач насмерть сбил дорожного рабочего, уходя от погони 10:38
Собянин: Диагноз "рак" - начало нового этапа жизни 10:38
Скончался первый пермский губернатор Геннадий Игумнов 10:23
Замглавы правительства Киргизии задержали за вымогательство взятки 09:58
Житель Коми продал квартиру и перевел деньги телефонным мошенникам 09:58
МИД РФ пообещал ответные меры на высылку дипломата из Северной Македонии 09:51
В Москве увеличилось число центров госуслуг, где можно пройти медобследование 09:48
Ударные вертолеты Ка-52М пойдут на экспорт 09:47
В Томске врачи удалили из сердца младенца опухоль размером с яйцо 09:34
Обама рассказал о фотографиях НЛО в секретных архивах США 09:28
Врач поделился советом на случай жары 09:27
ФСИН предложила заменить трудовых мигрантов заключенными 09:24
Россияне рассказали, на что готовы ради зарплаты в 250 тысяч рублей 09:22
Мошенники в Подмосковье украли у пенсионеров 1,5 миллиона рублей 09:18
Microsoft прекратит поддержку Internet Explorer 08:44
Эпидемию "черной плесени" объявили в двух штатах Индии 08:12
Число погибших от урагана в Индии превысило 90 человек 07:56
"Вашингтон" проиграл "Бостону" в овертайме, несмотря на гол Овечкина 07:40
Израиль и ХАМАС ночью 20 мая снова атаковали друг друга 07:30
Вертолет Ingenuity совершит новый полет на Марсе 07:13
Врач оценил влияние коронавируса на онкологию 06:40
Бойцы Нацгвардии США покинут Капитолий после 23 мая 06:32
Бумага для банкноты в 200 рублей получит антимикробные свойства 06:00
Численность иностранных делегаций на Олимпиаде сократят более чем вдвое 05:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
20.05.2021 09:27
Рубрика: Общество

Врач поделился советом на случай жары

Текст: Сергей Бабкин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В жаркую погоду на прогулки стоит брать с собой помимо воды соленые фисташки и другие орехи. Таким лайфхаком с агентством "Москва" поделился главврач медцентра МФТИ Алексей Чуршин.

Фото: Илья Наймушин/ РИА Новости
"Желтый" уровень в Москве продлили до утра субботы

"Когда мы потеем в жару, из организма уходит соль, нарушается водный баланс, - отметил эксперт. - Это приводит к выраженной слабости и возможному понижению артериального давления". Соленые закуски помогут нейтрализовать этот неприятный эффект.

В то же время перед выходом на улицу в жару стоит выпить стакан воды или чая. А вот алкоголь и кофе нужно исключить, их употребление как раз приводит к опасному обезвоживанию.

Общество Здоровье

Главное сегодня

МИД РФ пообещал ответные меры на высылку дипломата из Северной Македонии
Бумага для банкноты в 200 рублей получит антимикробные свойства
ФСИН предложила заменить трудовых мигрантов заключенными
В Пермском крае при пожаре погибли пять человек
СМИ: Госдеп отказался вводить санкции против "Северного потока-2"
Есть ли альтернатива ЕГЭ
ВОЗ предупредила о риске ранней смерти из-за длинного рабочего дня