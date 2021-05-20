Врач поделился советом на случай жары

В жаркую погоду на прогулки стоит брать с собой помимо воды соленые фисташки и другие орехи. Таким лайфхаком с агентством "Москва" поделился главврач медцентра МФТИ Алексей Чуршин.

"Когда мы потеем в жару, из организма уходит соль, нарушается водный баланс, - отметил эксперт. - Это приводит к выраженной слабости и возможному понижению артериального давления". Соленые закуски помогут нейтрализовать этот неприятный эффект.

В то же время перед выходом на улицу в жару стоит выпить стакан воды или чая. А вот алкоголь и кофе нужно исключить, их употребление как раз приводит к опасному обезвоживанию.