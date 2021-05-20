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20.05.2021 19:17
Рубрика: Общество

Врач рассказал, как сберечь позвоночник

Текст: Ольга Орлова
Фото: Татьяна Кравченко/ РГ Фото: Татьяна Кравченко/ РГ
Фото: Татьяна Кравченко/ РГ

Как правильно двигаться и работать, чтобы максимально долго сохранить здоровье позвоночника, рассказал aif.ru доктор медицинских наук, заслуженный врач Российской Федерации Евгений Перецманас.

Фото: Архив "РГ"
Что делать и чего не делать, если возникли проблемы с позвоночником

Нарушения в работе этого очень важного в организме органа начинаются еще в детстве. Уже тогда, предупреждает эксперт, появляются признаки дегенеративных процессов. Причиной тому - изменение химического состава дисков, которые теряют воду. Уже к 20 годам в них остается 2/3 воды в сравнении с тем количеством, что есть у детей, диск начинает изнашиваться - развивается остеохондроз.

Ускоряет это процесс как "нехорошая" наследственность, так и другие факторы, на которые может повлиять человек. К факторам, провоцирующим быстрейшее развитие остеохондроза, относятся тяжелая физическая работа, спортивные перегрузки, неправильный перенос тяжестей, а также несбалансированное питание и неблагоприятные условия окружающей среды.

В первую очередь страдает поясничный отдел позвоночника, затем - шейный отдел и реже - грудной, отмечает врач. В неправильно развивающемся позвоночнике сдавливается нервные окончания и появляются боли, которые отдают в верхние и нижние конечности, а сам позвоночник становится нестабильным. Нарушения в дисках приводит к образованию грыж и протрузий.

Лечение заболеваний позвоночника - сложное дело, говорит врач. Порой приходится прибегать к оперативному способу лечения - если грыжа давит на нервные окончания и дает постоянные боли, на сосуды, что может привести в сосудистым нарушениям спинного мозга. К счастью, такие операции требуются не часто.

Распространена терапия, при которой врач назначает препараты, улучшающие обмен веществ, а также нестероидные противовоспалительные и обезболивающие средства. Все это должно сочетаться с физиотерапией, лечебной физкультурой, массажем.

Сохранение здоровья позвоночника важно, ведь проблемы с ним напрямую влияют на возможность ходить, а также на общее состояние организма. Причем предупредить довольно серьезные проблемы не так и трудно: достаточно вовремя посещать врачей, проходить плановые профилактические осмотры и выполнять рекомендации медиков, которые они дают по итогам обследований.

Лучше всего - предупредить болезнь, чем ее лечить. Для этого необходимо укреплять мышечный корсет спины, заниматься физкультурой и вести здоровый образ жизни. Правильно поднимать тяжести и следить за своей осанкой.

Общество Здоровье Филиалы РГ Юг России

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