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20.05.2021 20:06
Рубрика: Общество

Вручена престижная церковная награда - Патриаршья литературная премия

Текст: Владимир Емельяненко
Накануне Дня славянской письменности и культуры в Храме Христа Спасителя прошла церемония вручения Патриаршей литературной премии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия за 2021 год. Ее лауреатами по итогам тайного голосования стали Мушни Ласуриа (Абхазия), Владимир Малягин и Андрей Убогий (оба - Россия).
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Премия зарекомендовала себя тем, что не советует читателям ту или иную книгу, но открывает имена. Принцип выбора имен объяснил глава издательского совета РПЦ, митрополит Калужский и Боровский Климент: "Патриаршая литературная премия вручается не за отдельное произведение, а за вклад в художественную литературу и тем, кто, следуя пушкинскому завету, пробуждают в читателях "чувства добрые".

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
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В 2021 году номинантами премии стали восемь соискателей. Анатолий Байбородин из Иркутска. Его еще в конце 70-х открыл Валентин Распутин, ставший автором предисловий к нескольким произведениям Байбородина - "Двое на озере", "Боже мой…" и "Воля". Владислав Бахревский - автор исторических романов. Они рассказывают о выдающихся личностях русской истории - от протопопа Аввакума до патриарха Тихона.

Пожалуй, самое известное имя среди номинантов, - Игорь Волгин, литературовед и историк, автор нескольких поэтических сборников и книг, посвященных Федору Достоевскому. Книга "Последний год Достоевского" выдержала несколько изданий в разных странах. Один из сборников Василия Дворцова, автора публикаций на православно-патриотическую тематику, назван его авторской и гражданской позицией - "Удержание русскости". Еще Дворцов - подвижник. Он расписывал и восстанавливал храмы, писал и реставрировал иконы. Мушни Ласуриа, абхазский поэт, еще известен как переводчик на абхазский язык. Среди его переводов - "Евгений Онегин" Пушкина, "Витязь в тигровой шкуре" Руставели, "Песни о Гайавате" Лонгфелло. Ласуриа перевёл на абхазский язык Новый Завет.

В компании номинантов есть ученые и врачи. Валерий Лепахин (псевдоним - Василий Костерин), доктор филологии, профессор кафедры русской филологии Сегедского университета (Венгрия), живет в Венгрии, автор монографий по русской иконе. Владимир Малягин, руководитель семинара драматургии в Литературном институте имени А.М. Горького, главный редактор православного издательства "Даниловский благовестник". Андрей Убогий, хирург-уролог Калужской городской больницы скорой помощи. Автор книг "Горькая радость", "Дороги", "Ковчег" и других.

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, приветствуя участников церемонии вручения премии, заметил, что "сегодня, когда мы говорим о вкладе наших номинантов и лауреатов в культуру, то речь идет о подлинной русской культуре, которая утверждается на ценностях православия". Он призвал писателей показывать нравственные проблемы современности с той же точностью, с какой это делал Федор Достоевский.

Справка "РГ"

Патриаршую литературную премию присуждают с 2011 года. За годы ее существования ее лауреатами стали писатель Владимир Крупин, поэтесса Олеся Николаева, писатель-фронтовик Юрий Бондарев, поэт и искусствовед Юрий Кублановский, прозаик Алексей Варламов и другие.

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