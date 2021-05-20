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20.05.2021 14:12
Рубрика: Общество

Выпускники могут поменять выбранные на ЕГЭ предметы

Текст: Ксения Колесникова
Появится ли в России ЕГЭ по физкультуре? Будут ли выпускники сдавать экзамен по базовой математике? Можно ли еще успеть поменять список выбранных предметов? На вопросы школьников и родителей в ходе "Горячей линии" ответил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

- Всех беспокоит, будут ли переноситься сроки, все наблюдают за статистикой заболеваемости, - рассказал он. - Но есть опыт прошлого года. Из 700 тысяч участников ЕГЭ тогда заболели чуть более 400 человек. Все меры безопасности сохраняются: зигзагообразная рассадка, ограничение по количеству ребят в аудиториях, термометрия, уборка, проветривание. Даже если возникнут случаи, что кто-то заболеет, то в июле у нас есть одна неделя, когда ребята смогут сдать свои экзамены. Думаю, изменения сроков не будет.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Напомним, в этом году ЕГЭ сдают только те, кто собрался поступать в вузы. Основной период - с 31 мая по 2 июля. Дополнительный - с 12 по 17 июля. Все остальные выпускники 11-х классов сдают Государственный выпускной экзамен (ГВЭ-11): оценка за него не повлияет на отметку в аттестате, но послужит условием его получения.

Выпускники спрашивают: "Можно ли еще успеть поменять список предметов, которые хочешь сдать на ЕГЭ? Добавить, например, обществознание?"

- Если участник решил поменять экзамен, у него есть такая возможность. Нужно за две недели до этого ЕГЭ добавить его себе в список сдаваемых предметов, - ответил Анзор Музаев. - Надо написать в Государственную экзаменационную комиссию в регионе, и она должна удовлетворить просьбу выпускника. Если это не будет сделано - обращайтесь Рособрнадзор.

По прогнозам, средние результаты ЕГЭ останутся на уровне прошлого года и вряд ли вырастут. Это связано с тем, что часть программы выпускники проходили в дистанционном формате. Однако серьезного ухудшения тоже не будет, уверены эксперты. Кстати, в этом году ЕГЭ по базовой математике никто не сдает. А профильную - выбирают только те, кому она нужна в вузе. Сохранятся ли эти "ковидные" послабления в следующем году?

- С наибольшей вероятностью я могу сказать, что эта форма - только на 2021 год, а на следующий надо будет сдавать обязательно и русский язык, и математику для того, чтобы получить аттестат, - ответил Анзор Музаев.

Еще одна "новинка" этого года - ЕГЭ по информатике, которое впервые проходит на компьютерах. Проверять ответы тоже будет машина. Анзора Музаева спросили, могут ли все предметы ЕГЭ в будущем "переехать" на компьютер?

- Да, мы живем в век цифровой трансформации, но, очень тяжело мы перешли на экзамен в компьютерной форме по информатике. Просто потому что не было одинаковых условий по оборудованию во всех субъектах РФ. В следующем году мы точно не планируем перевод какого-либо еще экзамена в компьютерный формат, - подчеркнул руководитель Рособрнадзора.

Но изменения в ЕГЭ-2022 все-таки будут. В первую очередь, они затронут задания: те станут больше ориентированными на практику. Демоверсии ЕГЭ 2022 года будут опубликованы в конце августа.

Фото: Сергей Куксин/РГ
Есть ли альтернатива ЕГЭ

Также Анзор Музаев раскрыл планы на будущее: в перспективе нескольких лет планируется ввести альтернативу ЕГЭ - систему портфолио "Мои успехи", которая позволит создать верифицированный перечень мероприятий регионального, федерального, международного масштаба, в которых участвовал школьник. Причем в любой отрасли: предметные олимпиады, спорт, культура, туризм, волонтерство. Все это может учитываться не только при поступлении в вузы, но и работодателями.

Один из родителей также задал вопрос: планируется ли вводить ЕГЭ по физкультуре?

- Для военных вузов нужна одна спортивная подготовка, для вузов физкультуры и спорта - другая, подчеркнул Анзор Музаев. - Попытка ввести ЕГЭ по этому предмету создаст множество проблем для выпускников, кто поступает в эти заведения. Поэтому здесь мы не планируем ничего.

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