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Вышел тизер хоррор-трилогии Netflix "Улица страха" от автора "Крика"

Новости
    20.05.2021, 13:45
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Netflix Фото: youtube.com/ Netflix
Фото: youtube.com/ Netflix

Проект Netflix "Улица страха" (Fear Street) получил трейлер - ролик доступен на YouTube-канале платформы. Плюс обозначены даты премьер - 2, 9 и 16 июля.

Фото: kinopoisk.ru
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В основе историй - произведения небезызвестного американского писателя Роберта Л. Стайна, автора массы подростковых жанровых бестселлеров. Сосредоточатся они на городе, где веками творится всякого рода чертовщина, меж собой связанная.

Кошмары первой картины приключаются в 1994-м, вторая съедет в ретро 1978-го, тогда как третья случится в 1666-м. Героям предстоит разобраться в цепочке и вычислить, куда будет нанесен следующий удар зла.

Режиссер всей трилогии - Ли Джаньяк (сериалы "Крик" и "Изгой"), она же - соавтор сценария.

В ролях: Сэди Синк ("Очень странные дела"), Гиллиан Джейкобс ("Сообщество"), Фред Хехингер ("Женщина в окне"), Оливия Уэлш ("Американская семейка"), Эшли Цукерман ("Мастера секса"), Шарлин Амойя ("Доктор Хаус", "Декстер").

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