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Вышел русский тизер продолжения "Декстера"

Новости
    03.05.2021, 18:04
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Amediateka Фото: youtube.com/ Amediateka
Фото: youtube.com/ Amediateka

У возрожденного сериала "Декстер" появились локализованный тизер и приблизительные сроки российской премьеры.

Фото: youtube.com/ Paramount Movies
Вышел трейлер режиссерского дебюта Кристофа Вальца

Ролик девятого сезона прославленного шоу размещен на YouTube-канале сервиса Amediateka с посулами, что отечественный зритель сможет насладиться им "уже этой осенью". Пока - без конкретной даты.

Шоураннер предприятия - Клайд Филлипс, делавший первые четыре сезона оригинального "Декстера".

Майкл С. Холл, чье возвращение в главной роли было обязательным условием сиквела, - сопродюсер.

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