Вышел русский тизер продолжения "Декстера"

У возрожденного сериала "Декстер" появились локализованный тизер и приблизительные сроки российской премьеры.

Ролик девятого сезона прославленного шоу размещен на YouTube-канале сервиса Amediateka с посулами, что отечественный зритель сможет насладиться им "уже этой осенью". Пока - без конкретной даты.

Шоураннер предприятия - Клайд Филлипс, делавший первые четыре сезона оригинального "Декстера".

Майкл С. Холл, чье возвращение в главной роли было обязательным условием сиквела, - сопродюсер.