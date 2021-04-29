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В новом тизере продолжения "Декстера" показали главного героя

Новости
    29.04.2021, 20:42
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

После микротизера, напомнившего, что технично ушедший в тень в 2013-м году санитар леса из него намерен выйти, канал SHO представил что-то посущественнее.

Фото: twitter.com/EW
Появились первые кадры из нового хоррора от создателя "Района №9"

На YouTube-канале SHOWTIME размещен новый ролик, в котором Декстер Морган сладко улыбается под нетленку Please Don't Let Me Be Misunderstood. При этом стоит отметить, что за минувшие восемь лет маньяк совершенно не изменился внешне - всё такой же милаха.

"Любимый серийный убийца Америки вернется в новом сезоне на десять серий этой осенью", - уточнено.

Шоураннер - Клайд Филлипс, делавший первые четыре сезона оригинального "Декстера". Майкл С. Холл, исполнитель главной роли, - сопродюсер.

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