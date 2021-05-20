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Вышел трейлер фильма Квентина Дюпье про огромную муху "Жвалы"

Новости
    20.05.2021, 16:33
Текст:   Алексей Литовченко
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Праздник на улице почитателей творчества Квентина Дюпье, также известного как Mr. Oizo, автора "Оленьей кожи", "Шины" и "Неправильных копов": последний фильм французского мастера абсурда "Жвалы" обзавёлся русским трейлером. Который опубликован на официальном YouTube-канале прокатной компании A-One Films сразу в двух вариантах, с субтитрами и с озвучкой.

Фото: kinopoisk.ru
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Сюжет - вполне для Квентина Дюпье типичный. Двое друзей находят в багажнике автомобиля огромную - размером с собаку - муху. И решают, что это отличный шанс разбогатеть. Ведь можно её выдрессировать и отправить в банк, чтобы она им оттуда денег принесла.

"Жвалы" впервые были презентованы на прошлогоднем Венецианском фестивале. Пресса встретила картину исключительно тепло.

В ролях - Давид Марсе, Грегуар Людиг, Адель Экзаркопулос, Индия Хэйр, Ромео Элвис, Корали Руссье.

Российская премьера - 24 июня.

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