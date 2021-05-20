Российская молодежь лучше других групп населения адаптировалась к рынку труда, переживающему кризис из-за пандемии. Такой вывод следует из результатов совместного мониторинга "Тенденции и вызовы социально-экономического развития", проведенного Институтом экономической политики имени Е. Т. Гайдара и РАНХиГС. Если в январе 2020 года уровень общей безработицы в России составлял 4,7 процента, а в декабре достиг 5,9, то молодежная безработица изменилась лишь на одну десятую часть. Она сначала резко выросла, достигнув пика (21,3 процента) в июле 2020 года, а потом начала устойчиво снижаться. К сентябрю она составляла 17,4 процента, а к декабрю достигла 16,9. Авторы мониторинга отмечают, что после кризиса 2008 года уровень общей безработицы вырос с 6,2 процента до 7,3, а уровень безработицы среди 19-летних - с 11,7 процента до 14,9. При этом в 2020 году государство поддерживало молодых работников точно так же, как в 2008-м, - в основном повышенным пособием по безработице.

В целом же рынок труда оживает. По данным опросов агентства HeadHunter, россияне стали меньше бояться потерять работу. Страх быть уволенным ослаб и фактически вернулся к докризисному уровню. Укрепление уверенности граждан в том, что они не потеряют работу, объясняется быстрым восстановлением рынка труда после сжатия. Глава минтруда Антон Котяков заявил о "положительной динамике" в снижении уровня безработицы.

О том, что безработица отступает, говорят и аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). По их наблюдениям, приток зарегистрированных безработных формировался не только за счет потерявших работу из-за пандемии, но и за счет занятых в неформальном секторе и экономически неактивного населения, а также потерявших работу ранее, но не обращавшихся на биржу труда. Повышение пособий и введение надбавки к пособию в размере 3 тыс. руб. в месяц на ребенка в семьях, где один или оба родителя стали безработными, - эти меры, отмечают в ЦМАКП, "позволили точечно поддержать занятых в неформальном секторе, наиболее уязвимую во время кризиса категорию работающих". Позитивную роль сыграли и новые меры, например, введенное в марте субсидирование компаний и индивидуальных предпринимателей при трудоустройстве на работу безработных, состоящих на учете на 1 января 2021 года.

Российская молодежь лучше других групп населения адаптировалась к переменам на рынке труда

По данным Росстата, численность безработных в России за 2020 год составила около 4,3 млн человек. Это на 24,7 процента выше показателя 2019 года. Также численность безработных в декабре 2020 года составила около 4,4 млн человек, что на 4 процента меньше показателя за ноябрь 2020-го. При этом по сравнению с декабрем 2019 года безработица выросла на 27,6 процента. Общая доля безработных среди населения трудоспособного возраста в 2020 году составила 5,9 процента. Численность официально зарегистрированных безработных в декабре 2020 года составила 2,8 млн человек, из них 1,3 млн человек получали пособие по безработице.

Министр труда Антон Котяков сообщил, что его ведомство намерено до конца 2021 года вернуть занятость к "доковидному" уровню. Для этого необходимо обеспечить работой 1 млн человек. Предполагается масштабное субсидирование центров занятости. Те смогут оказывать компаниям финансовую поддержку в размере трех минимальных размеров оплаты труда (МРОТ) для трудоустройства граждан, которые были зарегистрированы в качестве безработных до 1 января 2021 года. Первую выплату в объеме МРОТ компания сможет получить через месяц после трудоустройства безработного гражданина, вторую - через три месяца, третью - еще через три. Кроме того, 115 тыс. человек пройдут переобучение в рамках действующей федеральной программы нацпроекта "Демография", еще 60 тыс. будут трудоустроены в рамках программы социального контракта.

За год пандемии в два раза выросло количество регионов с уровнем безработицы 10 процентов и выше. В 2019-м таких регионов было шесть, а стало 13. Самая высокая безработица в Ингушетии (30,7 процента), Туве (22,3), Чечне (21,7), Северной Осетии (16,3), Дагестане (16,1) и Кабардино-Балкарии (15,4). Самая низкая - в ЯНАО (2,5 процента), Москве (2,7), ХМАО (3,2), Петербурге (3,6) и на Камчатке (3,6).

Социальный состав безработных тоже весьма показателен. Их средний возраст составил 35,6 года, доля молодежи до 25 лет - 21,8 процента, старше 50 лет - 15,9. Из 4,8 млн безработных 1,4 млн составляли сельские жители. Дольше всех (от одного до трех месяцев) искали работу сельские жители. В состоянии застойной безработицы находились 27,1 процента сельских безработных и 14,7 городских.

В целом российские граждане удовлетворены поддержкой, которую им оказывает государство в период пандемии, хотя и считают эту поддержку недостаточной

Удержанию безработицы на относительно приемлемом уровне способствует снижение зарплат. "В тех ситуациях, когда на Западе людей сокращают, у нас всех переводят на неполную рабочую неделю либо сокращают премиальную часть, которая фактически является частью фиксированного вознаграждения за работу", - говорит президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.

В целом российские граждане удовлетворены поддержкой, которую им оказывает государство в период пандемии, хотя и считают эту поддержку недостаточной. Что же касается безработицы, то ее вирус почти не тронул молодежь.