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20.05.2021 15:18
Рубрика: Культура

Загадочный шестиугольник найден в слое возрастом 24 тысячи лет

Текст: Денис Передельский
Фото: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0247965.g008 Фото: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0247965.g008
Фото: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0247965.g008

Археологи впервые представили описание загадочного каменного артефакта возрастом 24 тысячи лет, который был обнаружен в Бразилии. Это оказался инструмент, который не похож ни на один другой артефакт, когда-либо найденный на территории Южной Америки.

Фото: Inrap
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Исследование опубликовано в журнале PLoS ONE, а коротко о нем рассказывает Explica.co. Загадочный артефакт был обнаружен еще в 2016 году при проведении раскопок на доисторическим участке Вале да Педра-Фурада в Бразилии. Его нашли члены совместной франко-бразильской археологической миссии.

Кстати, раскопки там ведутся с 2011 года. За это время археологи нашли большое количество свидетельств деятельности человека, возраст самых древних из которых достигает 40 тысяч лет.

В 2016 году был раскопан археологический слой, содержащий около 2200 каменных артефактов. С тех пор в лабораторных условиях ведется их изучение. Радиоуглеродный анализ и анализ OSL (метод оптически стимулированной люминесценции) показали, что возраст слоя, в котором были найдены инструменты, составляет от 24 до 27,6 тысячи лет.

Все каменные артефакты были изготовлены из кварца или кварцита и обладают типичными для данного региона характеристиками. Однако один инструмент действительно поразил ученых. Он разительно отличается от всех остальных орудий, причем не только своими большими размерами, но и техникой его изготовления.

Более того, он обладает техническими характеристиками, которые никогда ранее не находили при обследовании палеоамериканских памятников. В исследовании авторы сообщают, что ни на что не похожий инструмент был изготовлен из алевритового песчаника. Его длина составляет 21 сантиметр, максимальная ширина - 18,5 сантиметра, максимальная толщина - 2,9 сантиметра. Отметим, что он имеет симметричную шестиугольную форму.

Ученые пишут, что этот инструмент, несомненно, был создан человеком. Но он представляет собой результат какой-то неизвестной для этого региона технологии. Фактически, это результат некой технической новации для Южной Америки времен плейстоцена. Изучение этого инструмента способно буквально переписать хронологию заселения этих мест.

Фото: Ian Cartwright, Scientific Reports 2021
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"До сих пор официальная североамериканская археология считала, что первые поселенцы прибыли в Америку 15 тысяч лет назад, - напоминает соавтор исследования Игнасио Клементе-Конте. - Однако обнаруженный здесь артефакт был найден на археологическом уровне, возраст которого составляет от 24 до 27,6 тысячи лет. Это пластина песчаника обладает исключительными морфологическими и техническими характеристиками, которые выделяют ее по сравнению со всеми другими каменными артефактами, найденными в Вале да Педра-Фурада".

Кроме того, ученые установили, что загадочный инструмент был изготовлен в результате как минимум пяти различных этапов технологической обработки. Это тоже выделяет его из общего ряда.

Объяснить функциональное предназначение шестиугольника ученые пока не могут. Они не исключают, что это мог быть и символический объект, который использовался в ритуальных целях. Однако для эпохи плейстоцена подобное не характерно. Сравнить же данный артефакт экспертам пока попросту не с чем, так как подобных инструментов на территории обеих Америк еще не находили.

Все это делает находку исключительной, но особое внимание эксперты все-таки обращают на ее возраст. Ведь он фактически опровергает общепринятую теорию о периоде заселения Америки людьми исключительно в постледниковый период. Добавим, что уникальный артефакт хранится в Музее американского человека в городе Сан-Раймундо Нонато.

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