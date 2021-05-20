Загадочный шестиугольник найден в слое возрастом 24 тысячи лет

Археологи впервые представили описание загадочного каменного артефакта возрастом 24 тысячи лет, который был обнаружен в Бразилии. Это оказался инструмент, который не похож ни на один другой артефакт, когда-либо найденный на территории Южной Америки.

Исследование опубликовано в журнале PLoS ONE, а коротко о нем рассказывает Explica.co. Загадочный артефакт был обнаружен еще в 2016 году при проведении раскопок на доисторическим участке Вале да Педра-Фурада в Бразилии. Его нашли члены совместной франко-бразильской археологической миссии.

Кстати, раскопки там ведутся с 2011 года. За это время археологи нашли большое количество свидетельств деятельности человека, возраст самых древних из которых достигает 40 тысяч лет.

В 2016 году был раскопан археологический слой, содержащий около 2200 каменных артефактов. С тех пор в лабораторных условиях ведется их изучение. Радиоуглеродный анализ и анализ OSL (метод оптически стимулированной люминесценции) показали, что возраст слоя, в котором были найдены инструменты, составляет от 24 до 27,6 тысячи лет.

Все каменные артефакты были изготовлены из кварца или кварцита и обладают типичными для данного региона характеристиками. Однако один инструмент действительно поразил ученых. Он разительно отличается от всех остальных орудий, причем не только своими большими размерами, но и техникой его изготовления.

Более того, он обладает техническими характеристиками, которые никогда ранее не находили при обследовании палеоамериканских памятников. В исследовании авторы сообщают, что ни на что не похожий инструмент был изготовлен из алевритового песчаника. Его длина составляет 21 сантиметр, максимальная ширина - 18,5 сантиметра, максимальная толщина - 2,9 сантиметра. Отметим, что он имеет симметричную шестиугольную форму.

Ученые пишут, что этот инструмент, несомненно, был создан человеком. Но он представляет собой результат какой-то неизвестной для этого региона технологии. Фактически, это результат некой технической новации для Южной Америки времен плейстоцена. Изучение этого инструмента способно буквально переписать хронологию заселения этих мест.

"До сих пор официальная североамериканская археология считала, что первые поселенцы прибыли в Америку 15 тысяч лет назад, - напоминает соавтор исследования Игнасио Клементе-Конте. - Однако обнаруженный здесь артефакт был найден на археологическом уровне, возраст которого составляет от 24 до 27,6 тысячи лет. Это пластина песчаника обладает исключительными морфологическими и техническими характеристиками, которые выделяют ее по сравнению со всеми другими каменными артефактами, найденными в Вале да Педра-Фурада".

Кроме того, ученые установили, что загадочный инструмент был изготовлен в результате как минимум пяти различных этапов технологической обработки. Это тоже выделяет его из общего ряда.

Объяснить функциональное предназначение шестиугольника ученые пока не могут. Они не исключают, что это мог быть и символический объект, который использовался в ритуальных целях. Однако для эпохи плейстоцена подобное не характерно. Сравнить же данный артефакт экспертам пока попросту не с чем, так как подобных инструментов на территории обеих Америк еще не находили.

Все это делает находку исключительной, но особое внимание эксперты все-таки обращают на ее возраст. Ведь он фактически опровергает общепринятую теорию о периоде заселения Америки людьми исключительно в постледниковый период. Добавим, что уникальный артефакт хранится в Музее американского человека в городе Сан-Раймундо Нонато.