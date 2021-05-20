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20.05.2021 09:58
Рубрика: В мире

Замглавы правительства Киргизии задержали за вымогательство взятки

Текст: Данияр Каримов

В Киргизии по подозрению в вымогательстве взятки задержали заместителя председателя правительства. Об этом сообщают в Госкомитете нацбезопасности республики.

Фото: Пресс-служба президента КР
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В коррупционном преступлении спецслужбы подозревают Азамата Дыйканбаева, который буквально две недели назад - 5 мая - получил пост зампредседателя кабинета министров. До этого назначения и по сей день он отвечал за реализацию цифровых проектов в республике. Высокопоставленного чиновника отправили в следственный изолятор Госкомитета нацбезопасности. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.

Поводом для обвинений, как выяснилось, стало заявление представителя иностранной компании, реализующей второй этап проекта "Безопасный город". Чиновник, по данным спецслужб, вымогал взятку в особо крупном размере за положительное решение вопроса о продлении срока исполнения договора по упомянутому проекту.

Проект "Безопасный город" в Киргизии запустили в 2019 году. Он представляет собой систему фото- и видеофиксации нарушений на дорогах и улицах нескольких крупных городов и десятков населенных пунктов республики, а также в нескольких точках на стратегических важных трассах страны. Проект реализуется в формате государственно-частного партнерства.

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