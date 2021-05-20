Зеленский поздравил Украину с днем вышиванки в косоворотке

Украинский президент Владимир Зеленский поздравил соотечественников с Днем вышиванки, опубликовав в своем Instagram фото, где он позирует в косоворотке - русском народном костюме.

"Наша гордость, наш символ и сокровище. С Днем вышиванки!" - подписал фотографию Зеленский.

Интернет-пользователи тут же указали президенту на то, что он явно перепутал костюмы. "В вашей команде никто вообще как в российских, так и украинских традициях не разбирается?" - написал bodia_win. "А разницу между вышиванкой и косовороткой никто этому товарищу не подсказал?" - удивилась ian_tanya1.

Напомним, косоворотка отличается вырезом сбоку, в то время как у вышиванки он посередине.