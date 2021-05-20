Зеленский заявил о планах провести всеукраинский референдум по Донбассу

Киев может "через некоторое время" провести всеукраинский референдум о решении конфликта в Донбассе. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский на пресс-конференции.

"Я уверен, что через некоторое время, потому что у нас несколько планов (по решению конфликта в Донбассе - прим. "РГ"), мы представим на рассмотрение общества референдум с такой тематикой", - сказал Зеленский.

При этом он не уточнил, ни какие вопросы будут выведены на голосование, ни в какие сроки и когда будет проведено волеизъявление. Единственное, о чем заявил глава государства, это что референдум может пройти, если другие варианты решения конфликта в Донбассе не дадут результата.