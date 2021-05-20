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Рубрика: Общество

Жюри Пушкинского конкурса поделилось впечатлением о работах лауреатов

Текст: Елена Новоселова
Члены жюри Международного Пушкинского конкурса для учителей русского языка "Русский онлайн в пандемию: испытание или шанс?", изучив почти две сотни эссе из 27 стран мира, выбрали 50 лауреатов. Своими впечатлениями от прочитанного они делятся с читателями "РГ".
Фото: Олеся Курпяева Фото: Олеся Курпяева
Фото: Олеся Курпяева

Марина Королёва, председатель жюри, профессор НИУ ВШЭ:

Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости
Россия поможет Узбекистану с подготовкой воспитателей детских садов

- В этом году, читая эссе учителей, я испытала самое настоящее профессиональное потрясение. Есть одна история, связанная с преподаванием в пандемию, которая, как я понимаю, уникальна. Она поразила меня простотой решения и невероятной организационной оперативностью. В одной из стран СНГ буквально в первые дни перехода школ и вузов на дистант все уроки начали снимать и показывать ПО ТЕЛЕВИЗОРУ. По трем центральным каналам! На трех языках! По всем предметам! С повторами, чтобы ты уж точно не пропустил! Тридцатиминутные уроки вели самые настоящие учителя-предметники, не актеры. Одна из участниц конкурса рассказала, как ей позвонили из министерства образования с предложением вести телеуроки русского и как пришлось быстро переквалифицироваться в телеведущую, и даже учиться делать макияж... В стране, где много сельских школ, где далеко не у всех детей есть свои компьютеры и телефоны, это стало настоящим спасением. Что это за страна? Узбекистан! Они одни так поступили. Уроки шли на узбекском, каракалпакском и русском языках. Почему больше никому и нигде это не пришло в голову?! В частности, нам здесь, в России. И конечно, мое восхищение, дорогой Узбекистан.

Ирина Мурзак, доцент Московского городского педагогического университета:

- Сегодня удивительный день, потому что мы наконец встретились в "Российской газете". С каким удовольствием мы приступили к проверке работ: многих участников уже знаем, радуемся новым и молодым коллегам, с интересом читаем работы из новых стран, например, из Мексики. Впечатления от работ яркие, но противоречивые. Во-первых, не стало работ тревожных, об отчаянном положении русского языка за рубежом, во-вторых, мы поняли, что пандемия показала: все перед непреодолимыми обстоятельствами равны. Все страны в одинаковом положении неизбежности онлайн-образования. Порадовало то, что все равны и перед техническим заданием. И молодые, и опытные педагоги быстро освоили сложные платформы для ведения занятий, все овладели методикой преподавания кейсов и презентаций, все выкладывались, как это только возможно, на своем педагогическом поприще. Нет, нас, педагогов, не сломать, мы всегда будем следовать нашей негласной клятве (а как жаль, что в педагогических вузах не дают выпускники клятвы верности принципам "не навреди"), в любой сложной ситуации быть рядом со своими учениками, быть профессионалами своего дела, быть готовыми к современным технологиям. Нет, педагог - не предоставляет образовательную услугу, настоящий профессионал умеет учить.

Пушкинский конкурс Общество Образование Русский язык на постсоветском пространстве

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