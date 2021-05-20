Предложение "Единой России": Звание "Город трудовой доблести" могут получить еще 11 российских городов

Президент России Владимир Путин готов рассмотреть возможность увеличения списка "Городов трудовой доблести". С таким предложением обратился к нему секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак на заседании оргкомитета "Победа".

По его словам, активисты партии провели масштабное голосование, которое определило одиннадцать претендентов на получение этого звания. Это Красноярск, Северодвинск, Пенза, Киров, Коломна, Барнаул, Магадан, Тюмень, Рыбинск, Каменск-Уральский и Комсомольск-на Амуре. "Все эти города достойны этого почетного звания, это подтверждается не только огромной поддержкой местных жителей, но и экспертными заключениями Российской академии наук", - сказал Турчак. "Просим вас вновь поддержать предложение о присвоении вышеперечисленным городам почетного звания по случаю 76-летия Победы", - добавил он, обращаясь к главе государства.

Секретарь генсовета "ЕР" также сообщил, что список не окончательный, еще несколько городов готовятся к тому, чтобы подать заявку к сентябрю текущего года. Партия готова оказать им всю организационную помощь, заверил Турчак.

"Я знаю, что этот вопрос прорабатывается и с общественными организациями, и с людьми на местах, в регионах, поэтому так и будем действовать дальше", - ответил Владимир Путин.

Напомним, 2 июля 2020 года указом президента России звание "Город трудовой доблести" было присвоено двадцати городам Российской Федерации - Боровичам, Екатеринбургу, Иванову, Ижевску, Иркутску, Казани, Магнитогорску, Нижнему Новгороду, Нижнему Тагилу, Новокузнецку, Новосибирску, Омску, Перми, Самаре, Саратову, Томску, Ульяновску, Уфе, Челябинску, Ярославлю.