Новости

Зеленский подписал указ о санкциях в отношении российских телеканалов 21:08
10 военнослужащих вылечили от коронавируса за последние сутки 20:58
Суд в Саранске отказался отпустить Алексея Меркушкина из-под стражи 20:17
Зарема Салихова объявила о выходе из совета директоров "Спартака" 20:15
Трансляции марафона "Новое Знание" собрали 12 миллионов просмотров 19:54
Минтруд России назвал инициативу Романа Романенко заслуживающей внимания 19:52
Ростовский водоканал, где погибли рабочие, проверит Роструд 19:40
В Москве стартовал Большой пикник Российского движения школьников 19:38
Кабмин разрешил инвестировать средства ФНБ в золото 19:17
Путин поручил правительству упростить процесс получения госуслуг 19:16
В Москве пройдет Всероссийский фестиваль "Большая перемена" 19:14
Николич продлил контракт с "Локомотивом" на три года 18:57
В Петербурге продлили коронавирусные ограничения до 12 июля 18:56
Собянин: 60 процентов москвичей хотят и дальше жить в столице 18:50
Мосгорсуд подтвердил взыскание с Михаила Абызова 32,5 млрд рублей 18:48
Автодор: Большая часть трассы Казань - Екатеринбург будет бесплатной 18:38
Названа цена продления скоростной трассы от Казани до Екатеринбурга 18:36
В Мордовии возбудили дело о передаче банку госимущества на 119 млн рублей 18:26
Принц Гарри признался в злоупотреблении алкоголем после смерти матери 18:23
Орша выбрана культурной столицей Беларуси в 2022 году 18:20
В 109 гражданских вузах России открыты военные учебные центры 18:18
Валерий Фальков рассказал о своем отношении к ЕГЭ 18:07
Первый компонент вакцины от COVID-19 получили 1,4 млн москвичей 18:04
Шойгу: Полтора десятка вооружений сняты с производства после апробации в Сирии 18:01
Павел Дуров удалил аккаунт на Facebook 17:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
21.05.2021 20:58
Рубрика: Власть

10 военнослужащих вылечили от коронавируса за последние сутки

Текст: Юрий Гаврилов

Минобороны РФ в специальном бюллетене на сайте ведомства опубликовало последние данные об эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах.

Сообщается, в частности, что только за минувшие сутки после лечения выздоровели от коронавируса 10 военнослужащих. А общее количество людей, избавившихся от опасной вирусной инфекции, превысило в армии и на флоте 33,3 тысячи человек.

В 109 гражданских вузах России открыты военные учебные центры

Кроме того, около 115,3 тысячи представителей Вооруженных сил, контактировавших с инфицированными COVID-19, после двухнедельного карантина и контрольного тестирования сняли с медицинского контроля.

На сегодняшний день 284 военнослужащих с положительным результатом тестирования на коронавирус находятся под наблюдением врачей. 233 таких пациента лежат в военных госпиталях. Двое лечатся у гражданских медиков. Еще 49 изолированы на дому. Эти цифры постоянно сокращаются. Причем у абсолютного большинства зараженных коронавирусом заболевание проходит бессимптомно. Тяжелых больных COVID-19 в армии и на флоте нет вообще. У двоих инфицированных диагностирована средняя тяжесть заболевания.

Среди военных сотрудников, курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ на сегодняшний день выявлены 14 человек с коронавирусом. У гражданского персонала Вооруженных сил опасная инфекция обнаружена у 65 сотрудников.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Сергей Шойгу рассказал о рывке в развитии Вооруженных сил

В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах Минобороны России сейчас лечатся 894 человека, 210 из которых - гражданские. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщили в Минобороны РФ.

В бюллетене сказано, что с началом работы многопрофильных центров, возведенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь там оказали почти 22 тысячам пациентов, более 7,2 тысячи из которых гражданские жители. "Все они получили необходимое лечение в стационарных условиях медицинских центров, выздоровели и были выписаны", - отметили в ведомстве.

Власть Безопасность Армия Общество Здоровье Правительство Минобороны Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Шойгу сообщил о начале серийного производства боевых роботов
Минпромторг пригласил Илона Маска построить завод в России
Около 1,3 млн штрафов выписали москвичам за нарушение COVID-ограничений
Путин заявил о планах локализации "Спутник V" в Армении и Киргизии
Суд приостановил работу "Центрального Детского Магазина" на 7 суток
Валерий Зорькин: Дееспособность власти проверяется в общенациональной беде
Фоторепортаж: Как отдыхали известные полководцы