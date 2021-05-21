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21.05.2021 15:44
Рубрика: Власть

Абрамченко рассказала, что войдет в программу экологического развития

Текст: Алексей Дуэль
Вопросы экологической безопасности, улучшения состояния окружающей среды и изучение климата станут частью Федеральной научно-технической программы (ФНТП) в области экологического развития и климатических изменений. Об этом объявила вице-премьер Виктория Абрамченко в ходе заседания президиума совета по реализации ФНТП.
Фото: Сергей Куксин / РГ Фото: Сергей Куксин / РГ
Фото: Сергей Куксин / РГ

Программа должна быть направлена на создание принципиально новых, фундаментальных исследований и технологий в области экологии и климата, лабораторий и центров, подготовку профессиональных кадров, сообщила Виктория Абрамченко и напомнила, что утвердить ее необходимо до конца августа.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
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"Программа будет включать три глобальных направления: экологическую безопасность и улучшение состояния окружающей среды, изучение климата и механизмов адаптации к климатическим изменениям, исследования и принятие мер по уменьшению негативного воздействия парниковых газов на окружающую среду, - пояснила вице-премьер. - Пока мы предусматриваем порядка 30 мероприятий, мы нацелены на создание конкретных технологий, моделей и стандартов, от мониторинга и учета выбросов парниковых газов до защиты от нефтеразливов".

Профильным ведомствам предстоит в двухнедельный срок разработать подпрограммы, позволяющие добиться целей по всем трем глобальным направлениям. В том числе предусмотреть условия для устойчивого и сбалансированного социально-экономического развития России с низким уровнем выбросов парниковых газов, а также предложить меры, которые позволят сократить негативное воздействие этих газов на окружающую среду.

Также идей ждут от научного сообщества. Найти источники финансирования для их реализации поручено Минобрнауки, Минприроды и Минфину. Предполагается изыскать и внебюджетные источники финансирования мероприятий ФНТП.

В рамках Федеральной научно-технической программы Минприроды предлагает создать программное обеспечение для оценки и прогноза экологического состояния побережья Крымского полуострова, Черного и Азовского морей, а также подготовить 14 интерактивных атласов экологического состояния городских агломераций. Они позволят вести современный комплексный мониторинг состояния окружающей среды и степени ее загрязнения.

Фото: пресс-служба Росприроднадзора
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При проведении исследований климата ключевой задачей должно стать изучение наиболее эффективных механизмов поглощения углекислого газа, подчеркнула Виктория Абрамченко. Для этого могут быть запущены новые климатические проекты и опытные площадки, которые позволят создать технологии утилизации СО2.

"Мы должны структурировать климатические данные и методики, и что самое главное - верифицировать их на международном уровне", - подчеркнула Виктория Абрамченко.

Глава Минприроды Александр Козлов обратил внимание на то, что сейчас невозможно оценить экологические последствия социально-экономического промышленного развития, не существует универсальной национальной базы решений для ликвидации накопленного вреда окружающей среде, отсутствуют данные, как эти накопленные объекты влияют на здоровье людей. По его мнению, такие методики и инструменты обязательно появятся в результате работ в рамках федерального научно-технического плана.

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