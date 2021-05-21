"Аэрофлот" может увеличить разрешенный к перевозке на борту вес животных

Авиакомпания "Аэрофлот" рассматривает возможность увеличить верхний предел по весу животного, перевозимого в контейнере в салоне самолета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ответ гендиректора авиакомпании Михаила Полубояринова на запрос главы комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова.

В документе говорится, что авиакомпания с учетом требований безопасности полетов дополнительно изучает вопрос о возможности перевозки животного в контейнере общей массой более восьми килограммов в салоне воздушного судна на рейсах продолжительностью до 2-3 часов.

Также будет разрешена перевозка брахицефальных пород собак на борту воздушных судов и увеличена квота по количеству перевозимых животных одним пассажиром. Как отметили в компании, о начале действия новых правил будет сообщено публично в ближайшее время.

К брахицефальным породам относят собак с укороченной мордой и плоским носом. В частности, это мопсы, шарпеи, бульдоги, мастифы и другие подобные породы.

При этом в "Аэрофлоте" отметили, что для урегулирования вопроса необходимо проведение дополнительных мероприятий, "направленных на совершенствование законодательства и установление требований обеспечения безопасности при перевозке животных к аэропортам и агентам по наземному обслуживанию".

Бурматов обратился в " Аэрофлот" в апреле с просьбой пересмотреть правила провоза животных в салоне самолета. Он также просил рассмотреть возможность перевозки в салоне собак, относящихся к брахицефальным породам.