Актриса Сальма Хайек оказалась на грани смерти из-за коронавируса

54-летняя американо-мексиканская актриса и режиссер Сальма Хайек едва не умерла из-за коронавируса, очень тяжело им переболев. О чем рассказала Variety.

Как уточнила звезда "От заката до рассвета", она заразилась в самом начале пандемии и большую часть прошлого года отходила от "практически смертельного случая", что ранее предпочитала не афишировать.

"Мой врач умолял меня пойти в больницу, потому что всё было очень плохо. Но я сказала: "Нет, спасибо. Уж лучше умру дома", - говорит артистка. Вспоминая, что около семи недель провела в самоизоляции, подпитываясь кислородом, и до сих пор еще не восстановилась полностью. Но в апреле вернулась к работе - для съемок в "Доме Гуччи" Ридли Скотта.

Также в самое ближайшее время ждем Хайек в главной женской роли в комедийном боевике "Телохранитель жены киллера".