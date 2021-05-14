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Вышел новый трейлер фильма "Телохранитель жены киллера"

Новости
    14.05.2021, 13:06
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Комедийный боевик "Телохранитель жены киллера" (Hitman's Wife's Bodyguard) прирос новым трейлером - и в нем уже с первым секунд обрисован весь потенциальный задор ленты. Помещен ролик на YouTube-канал компании Lionsgate.

Фото: kinopoisk.ru
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Картина - прямое продолжение "Телохранителя киллера" 2017-го. Там персонаж Райана Рейнольдса прикрывал героя Сэмюэля Л. Джексона от фатальных поползновений бывших коллег. В продолжении эти двое вновь объединятся. Плюс к угару подрубится Сальма Хайек. А также Морган Фримен, Фрэнк Грилло, Том Хоппер и Антонио Бандерас.

Режиссер - постановщик первой части Патрик Хьюз.

В кино - с 16 июня.

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