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Вышел русский трейлер продолжения "Телохранителя киллера"

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    14.04.2021, 08:14
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

В Сети опубликован русский трейлер комедийного боевика "Телохранитель жены киллера" (Hitman's Wife's Bodyguard), который вынужден продираться к зрителю сквозь препоны, учиненные мировому кинематографу пандемией коронавируса.

Фото: youtube.com/ Netflix Russia
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Ролик (18+) помещен на YouTube-канале компании Megogo Distribution. Там же мы узнаем новую даты премьеры ленты - 16 июня.

Фильм - сиквел аналогичного умонастроя боевика "Телохранитель киллера" 2017 года. Где персонаж Райана Рейнолдса прикрывал героя Сэмюэля Л. Джексона от покусительств бывших коллег-наемников. В продолжении эти двое вновь объединяются.

Официальный синопсис: жизнь здорово потрепала нервишки Майкла Брайса, так что с карьерой телохранителя решено завязать. Психиатр посоветовал ему отправиться на тихий курорт, вооружившись лишь книжкой и плейлистом релакс-музыки...

Фото: kinopoisk.ru
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Но не тут-то было! Ведь и на условном отдыхе его находит "самая безумная в мире парочка: Дариус Кинкейд, киллер мирового уровня и настоящий магнит для неприятностей, и его супруга Соня - буйная дамочка далеко не робкого десятка".

Преступный синдикат вновь устроил на них охоту, и Майклу опять придется вернуться к старому ремеслу и стать телохранителем, но на этот раз - уже жены киллера.

Помимо названных выше, на экране Сальма Хайек, Морган Фриман, Фрэнк Грилло, Том Хоппер и Антонио Бандерас. Поставил фильм занимавшийся первой частью Патрик Хьюз.

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