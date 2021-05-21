Более 37 тысяч прошедших проверку МЧС детских лагерей откроются с 1 июня

С 1 июня в стране откроется летний сезон, а вместе с ним и более 37 тысяч детских оздоровительных учреждений. Сейчас уже более 8 процентов из них проверены инспекторами МЧС и допущены к открытию.

Об этом сегодня сообщил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.

"В основном все идет у нас без сбоев, но уже есть совершаемые проступки и нарушения. Как правило, от 200 до 280 учреждений в каждую летнюю оздоровительную кампанию имеют проблемы по работоспособности систем. Это проблемы с сигнализациями, системами оповещения, наружным противопожарным водопроводом, отсутствие первичных систем пожаротушения", - сказал Ринат Еникеев на пресс-конференции в агентстве ТАСС.

Генерал отметил, что с этого года проверки проводятся в соответствии с обновленным законодательством в области пожарной безопасности.

Новшества касаются не в последнюю очередь палаточных лагерей. Раньше в отношении них вообще не было никаких правил.

"У нас буквально еще год назад не было никаких нормативов. Формирование палаточных лагерей и их обустройство никак не регулировалось. Сегодня мы этот правовой вакуум убрали", - сообщил Ринат Еникеев.

И теперь 192 детских палаточных лагеря находятся на учете МЧС и получают допуск, только если оборудованы согласно действующим нормативам. Дополнительно МЧС разрабатывает сейчас для такого вида отдыха национальный стандарт по изготовлению палаток. Утверждение стандарта ожидается в ближайшее время.