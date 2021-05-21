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21.05.2021 09:27
Рубрика: В мире

Британская BBC извинилась за интервью с принцессой Дианой

Текст: Ольга Дмитриева (Лондон)
Британский телеканал BBC оказался в четверг в фокусе всеобщего внимания в связи с разразившимся скандалом более четверть вековой давности. Речь идет о телевизионном интервью с принцессой Дианой на канале BBC, которое в 1995 году организовал журналист Мартин Башир. Сенсацией этого интервью стало публичное признание Дианы в том, что ее брак с наследником британского престола принцем Чарльзом подходит к концу.
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Как сообщает агентство Reuters, согласно независимому расследованию, проведенному бывшим судьей Джоном Дайсоном, журналист Мартин Башир использовал для организации сенсационного интервью мошенничество, ложь и поддельные документы.

Фото: AP Photo/Matt Dunham
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Расследование этой истории Би-би-си начала в ноябре прошлого года, после того, как брат покойной Дианы, граф Чарльз Спенсер, обвинил Башира в том, что более 25 лет назад этот журналист показал ему поддельные банковские выписки, чтобы войти к нему в доверие и таким образом лично познакомиться с принцессой. Между тем, расследование показало, что Башир действовал вопреки правилам и в обход принципов честной журналистики. Государственная телерадиовещательная корпорация BBC, как было отмечено, не продемонстрировала соответствия высоким стандартам честной журналистики, которые традиционно являлись ее отличительными чертами.

"Хотя в отчете говорится, что Диана, принцесса Уэльская, с энтузиазмом восприняла идею интервью для BBC, ясно, что процесс получения этого интервью не соответствовал тому, что имеет право ожидать общественность, - заявил в четверг генеральный директор BBC Тим Дэви. - Мы очень сожалеем, об этом. BBC не может по прошествии более четверти века повернуть время вспять, но мы можем искренне и безоговорочно извиниться".

Британский телеканал извинился за то, как в 1995 году Башир организовал интервью с Дианой, в котором впервые публично раскрылись подробности распадающегося брака "народной принцессы", как окрестили ее британцы, с принцем Чарльзом.

Интервью с принцессой Дианой стало огромным успехом для BBC. Именно в этом разговоре принцесса Уэльская произнесла знаменитую фразу: "Нас было трое в этом браке", имея ввиду Камиллу Паркер-Боулз, ставшую позднее супругой принца Чарльза. Это был первый сенсационный случай, когда член королевской семьи так открыто говорил о своем браке. В шокирующем интервью, которое посмотрели более 20 миллионов зрителей в Великобритании, Диана впервые исповедалась о своем несчастливом браке с принцем Чарльзом, о своей неверности ему, о булимии и отношениях Чарльза с его возлюбленной Камиллой Паркер-Боулз.

Фото: AFP/Tolga AKMEN
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Брат Дианы, граф Чарльз Спенсер сказал, что Башир убедил его познакомить с сестрой, утверждая, что Диану прослушивали секретные службы. Башир показал Спенсеру фальшивые выписки из банков, из которых следовало, что два человека из ближайшего окружения принцессы получали плату за передачу сведений о ней. Диану Башир уверял в том, что вся королевская семья объединилась против нее.

Диана развелась с наследником престола принцем Чарльзом в 1996 году. Она погибла в автокатастрофе 31 августа 1997 года в Париже - ей было 36 лет. Лимузин, в котором принцесса ехала со своим возлюбленным, сыном владельца знаменитого лондонского универмага "Хэрродс" Доди Аль-Файедом, попал в аварию в парижском тоннеле, пытаясь скрыться на предельной скорости от преследующих их на мотоциклах папарацци. Трагическую гибель "народной принцессы" оплакивала вся страна.

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