Букмекеры "Евровидения" понизили ставки на Манижу после второго полуфинала

В четверг поздно вечером в Роттердаме завершился второй полуфинал, который вновь изменил рейтинги конкурсантов. Букмекеров впечатлило, как выступили Финляндия, Швейцария и Исландия. И теперь они прогнозируют Маниже уже 15-место в финале.

Согласно объединенным данным 18 ведущих букмекерских контор мира, теперь коэффициент на победу Манижи удручает еще больше. В William Hill ее шансы оценивают как 1 к 101. В то время как у лидеров, итальянской группы Maneskin, - 1 к 3,5.

Еще меньше верят в российскую участницу эксперты Sky Bet - у них котировки 1 к 126. А в Betfair Exchance ставки на певицу вовсе лишь 1 к 250.

При этом прогнозы у всех отличаются. Наиболее оптимистичный для Манижи - у BWIN и Lad Brokers: по 67. Но до лидеров пока все равно слишком далеко.

Топ-10 букмекеров на вечер пятницы выглядит следующим образом:

Италия Франция Мальта Швейцария Украина Исландия Финляндия Болгария Кипр Сан-Марино

Но хорошо, что решать, кто победит на "Евровидении"-2021 будут все-таки не букмекеры, а жюри разных стран и телезрители благодаря голосованию. Уже в субботу в Роттердаме стартует финал. Трансляция на Перовом канале начнется в 22.00 по московскому времени.