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21.05.2021 18:07
Рубрика: Культура

Букмекеры "Евровидения" понизили ставки на Манижу после второго полуфинала

Текст: Александр Алексеев
В четверг поздно вечером в Роттердаме завершился второй полуфинал, который вновь изменил рейтинги конкурсантов. Букмекеров впечатлило, как выступили Финляндия, Швейцария и Исландия. И теперь они прогнозируют Маниже уже 15-место в финале.

Согласно объединенным данным 18 ведущих букмекерских контор мира, теперь коэффициент на победу Манижи удручает еще больше. В William Hill ее шансы оценивают как 1 к 101. В то время как у лидеров, итальянской группы Maneskin, - 1 к 3,5.

Фото: Kenzo Tribouillard / AFP
Манижа споет в финале "Евровидения" пятой

Еще меньше верят в российскую участницу эксперты Sky Bet - у них котировки 1 к 126. А в Betfair Exchance ставки на певицу вовсе лишь 1 к 250.

При этом прогнозы у всех отличаются. Наиболее оптимистичный для Манижи - у BWIN и Lad Brokers: по 67. Но до лидеров пока все равно слишком далеко.

Топ-10 букмекеров на вечер пятницы выглядит следующим образом:

  1.  Италия
  2.  Франция
  3.  Мальта
  4.  Швейцария
  5.  Украина
  6.  Исландия
  7.  Финляндия
  8.  Болгария
  9.  Кипр
  10.  Сан-Марино

Но хорошо, что решать, кто победит на "Евровидении"-2021 будут все-таки не букмекеры, а жюри разных стран и телезрители благодаря голосованию. Уже в субботу в Роттердаме стартует финал. Трансляция на Перовом канале начнется в 22.00 по московскому времени.

Культура Музыка Поп-музыка "Евровидение-2021" Музыка с Александром Алексеевым

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