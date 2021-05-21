Центробанк раскрыл доходность НПФ в первом квартале

Доходность инвестирования пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в первом квартале текущего года составила 1%, сообщается на сайте Центробанка.

Пенсионные накопления показали более скромный результат - их доходность составила 0,4%.

"Во многом невысокий результат связан со снижением стоимости облигаций - основного инструмента, в который НПФ вкладывают пенсионные деньги", - отметили в пресс-службе регулятора.

Так, индекс корпоративных облигаций за первый квартал снизился на 0,5%, а государственных - на 3,3%.