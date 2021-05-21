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21.05.2021 14:18
Рубрика: Общество

Число бюджетных мест в вузах по ИТ-специальностям выросло на 20 тысяч

Текст: Ирина Алпатова

В 2021 году число бюджетных мест по ИТ-специальностям выросло на 20 тысяч, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на открытом Уроке цифры в пятницу. По его мнению, подобные мероприятия важны тем, что дают возможность учащимся старших классов в реальной жизни увидеть применение технологий.

Фото: Александр Корольков
Выпускникам ИТ-специальностей в России не хватает навыков

По словам вице-премьера, благодаря цифровым технологиям во время пандемии удалось на 90% снизить риск медицинских ошибок, снизить расходы больниц, разгрузить операторов на горячих линиях. В результате больше людей смогли воспользоваться врачебной помощью.

"Нам очень не хватает молодых талантливых ребят, ощущается дефицит "цифровых специалистов. Мы хотим "заразить" ребят интересом к цифровым технологиям, ведь им скоро предстоит сделать выбор", - сказал Чернышенко.

В день последнего звонка ученики выпускных классов посетили предприятие "Метровагонмаш", где работники завода рассказали и показали, как устроено производство, в каких процессах роботы уже заменили человека.

Эффективность процессов увеличивается в 5-10 раз благодаря цифровизации, рассказал вице-премьер. "Цифровизация делает жизнь легче и защищает от перебоев в электричестве, помогает наладить движение транспорта, препятствует распространению вирусов - технологии позволяют с этим бороться", - перечислил он, напомнив, что для дальнейшего развития цифровизации необходимо больше "цифровых" кадров.

По словам Чернышенко, в стране сейчас очень большой дефицит ИТ-кадров. При этом специалисты в области цифровизации - одни из самых высокооплачиваемых. Государство планирует увеличивать число бюджетных мест каждый год: в этом году введено более 20 тысяч таких мест. "На ближайшие несколько десятков лет это будут самые востребованные профессии", - уверен вице-премьер.

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